サンワサプライ株式会社が運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、A4・B4対応の収納力と、手持ち・キャリーを使い分けできる着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケース「200-BAGCR018BK」を発売した。■持ち方を選べる、仕事に寄り添う2WAY外回りが多い日、駅や空港を移動する日、商談先へ軽快に向かいたい日。そうしたビジネスのさまざまな場面に応えるのが、手持ちとキャリーを使い分けられる2WAY仕様だ。荷物が多いと