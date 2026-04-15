グレープストーン（東京都中央区）が展開する｢東京ばな奈ワールド」が、JR東日本大宮駅・エキュート大宮のコモレビ広場に4月20日から期間限定で初出店し、東京みやげブランド「東京ばな奈」とイラストレーターのナガノさんが描く人気作品「ちいかわ」とのコラボスイーツ「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」を販売します。【写真】ちいかわ特製トートバッグのデザインがかわいすぎる！「ちいかわクッキーサンド バナナ