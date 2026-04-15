35万円の高級ステーションワゴン!?くるまのニュースの情報は基本的に“新車”が中心ですが、リーズナブルにカーライフを送る手段の1つとして“中古車を買う”と言う選択肢もあります。一口に中古車と言っても、新車同然のモノからかなり使い込まれたモノまで様々です。新車はどれも同じスタートラインですが、中古車は距離／年式はもちろん、走行環境や使われ方、更にはメンテナンスの有無など、同じモノは存在しません。【画