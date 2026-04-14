オフに大型補強を敢行するも開幕から7勝10敗と低迷【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）終わりの見えない“トンネル”だ。メッツは13日（日本時間14日）、敵地でのドジャース戦に0-4で完封負けを喫し、泥沼の6連敗となった。今季の総年俸メジャー1位の金満球団の予想外の低迷に、ニューヨーカーは怒りと諦めの声を上げている。この日は相手先発のジャスティン・ロブレスキー投手の前に打線が沈黙した