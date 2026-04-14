死球後に二塁ベース上で見せた心温まる談笑シーン【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）温まる光景が生まれた。ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で右肩付近に死球を浴び、苦悶の表情を見せる場面があった。しかしその直後、二塁上での相手選手との“交流”に感動の声が続出した。大谷は相手左腕ピーターソンが投じた3