二塁から打者に球種を伝達したとして相手投手が激怒ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手が、“また見せた”問題行動が話題を呼んでいる。12日（日本時間13日）、敵地でのレイズ戦で二塁走者として相手投手の球種を打者に伝達したとされ、マウンド上から激しく怒鳴りつけられた。拙守、言い訳に続く相次ぐ騒動に対し、SNS上のファンからは「誰が信用するんだ？」などと怒りの声が殺到している。ヤンキースが1点を追う2回表1死