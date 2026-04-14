開幕マスクをかぶった石伊が1軍復帰14日のプロ野球公示で、ソフトバンクはロベルト・オスナ投手を登録した。この日の試合前には球団を通して三笠杉彦GMが「起用方針について、双方合意した」と発表し、1軍昇格が決まった形だ。オスナは今年の開幕1軍のメンバーから外れた。オープン戦では8試合に登板して0勝1敗、防御率4.50。登板したイニングはすべて7回か8回で、9回での起用は1度もなかった。球団は「起用方針についての協議