株式会社ビーケージャパンホールディングスは、ジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した大型本格バーガー『ワッパー』と、キンキンに冷えた『コカ·コーラ』の最高の組み合わせが楽しめるバーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を実施する。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への出店が決定した。バーガーキングは、日々全国各地から新規出