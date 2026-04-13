新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年を迎え、同日特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。番組内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』を放送した。 『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、「芸人は極限状態でも面白いのか？」をテーマに、総勢24名の芸人たちが“36時間不眠”という過酷な条件のもと賞金300万円をかけてチーム戦に挑んだ前代未聞の検証バラ