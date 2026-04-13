「家計簿をつける時間がない」「節約したいけれど何から始めればいいか分からない」という悩みを抱える人は少なくないでしょう。【豆知識】「えっ…気付かなかった」これがすぐに削減すべき“見落としがちな費用”ですそもそも、家計簿は本当に節約に必要なのでしょうか。忙しくても無理なく支出を抑える方法のほか、まず見直すべき固定費や変動費などについて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。家計管