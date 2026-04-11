新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』の全挑戦者を発表した。 先日発表された大相撲元大関・把瑠都、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希、カカロニの栗谷の参戦が話題を呼ぶ中、本日新たにウルフに挑む挑戦者２名が解禁。先行してシルエットが公開されていた“金メダリスト”と“RIZ