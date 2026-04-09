「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」は、真の日本一のマジシャンを決める頂上決戦の大会として毎年注目を集めている『Japan National Championship of Magic 2026』（以下、JNCM2026）を、今年は４月11日（土）のクロースアップ部門と４月12日（日）のステージ部門が2日間に渡って開催される。■マジックの真の日本一を目指して競う大会『Japan National Championship of Magic 2026』（以下、JNCM2026）は、「The MAGIC ACADEMY of T