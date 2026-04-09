AI開発企業のBlack Forest LabsがFLUX.2シリーズ向けの高速デコーダー「FLUX.2 Small Decoder」を2026年4月8日に公開しました。black-forest-labs/FLUX.2-small-decoder · Hugging Facehttps://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.2-small-decoderReleasing FLUX.2 Small Decoder: a faster, drop-in replacement for our standard decoder.→ ~1.4x faster→ Lower peak VRAM - decode larger images without running ou