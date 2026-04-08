米メディアが注目したエンゼルス戦で起きた大乱闘【MLB】ブレーブス 7ー2 エンゼルス（日本時間8日・アナハイム） 2人の退場者を出した激しい乱闘は米メディアの間でも話題となった。7日（日本時間8日）、エンゼルスタジアムで行われたエンゼルス-ブレーブス戦の5回、打者の顔付近を通過した暴投がきっかけで乱闘が勃発。打者と投手が激しく殴り合う光景に、米メディアからは「信じられなかった」と“本音”もこぼれた。米が騒