『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』でおなじみ、まきりえこさんが描く日常エッセイマンガ。子どもが巣立ってから、アラ還世代の夫婦が何十年ぶりのふたり暮らしをスタート。健康や趣味のあれこれを抱えつつ、今日もおいしいごはんに囲まれてのんびり過ごしています。猫のように自由気ままな夫・クロとら。ごはんができる直前に必ず消える理由とは…？猫のようにマイペースな夫＆のんびり猫2匹登場人物今日のポー＆クロごはん：