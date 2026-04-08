熊本市を除く県内の多くの小中学校は、8日が始業式です。熊本地震で被災した益城町の小学校でも、子どもたちが元気いっぱいに新しい学年をスタートさせました。 益城町の広安西小学校では、春休みを終えた子どもたちが始業式に参加。式の後、新しいクラスに分かれて新学期が始まりました。内田裕章先生は子どもたちに「みんなちょっとずつ違うよね、この違いを大事にしてください。違いを認められるようになると、この