きょう(水)は北海道から沖縄まで、日本各地でスッキリとした青空が広がります。朝のうち少し雲の広がっている北日本でも、次第に雲が取れて晴れてくるでしょう。夜まで天気の崩れもない見込みです。このたっぷりの日差しで、西の地域ほど紫外線が強まります。沖縄では紫外線が「非常に強い」、九州や四国では「強い」予想となっており、20分〜30分程度で肌へダメージを与えるほどの強さとなるでしょう。外出される方は、紫外線対策