ブルージェイズ放送局の実況と解説がブーイングに言及【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。試合前のスタメン発表からロジャースセンターには大ブーイングが鳴り響き、異様な雰囲気に包まれている。敵地に渦巻く因縁の感情に対し、現地放送局の実況陣もその背景に言及して話題を呼んでいる