地方競馬の売上は過去最高を更新し続けている。しかし、その内実は大きく変化している。現在、売上の9割以上がインターネット投票で、競馬場への来場者数は減少を続けている。「売れているのに人が来ない」という構造的な矛盾が、いま競馬業界に横たわっているのだ。こうした状況に対し、兵庫県競馬組合は、運営する園田競馬場と姫路競馬場の全国的な認知向上とイメージ刷新を目的に、ブランド戦略を開始。その第一弾として、両競