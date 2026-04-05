楽天のドラ1・藤原は5回1失点の好投5日エスコンフィールドで行われた日本ハム-オリックスは、8-2で日本ハムが勝利。同一カード3連勝を収めた。日本ハム先発の有原航平投手は3回に宗佑磨内野手の2号2ランで先制を許すが、7回2失点と力投。打線は6回、田宮裕涼捕手と奈良間大己内野手の適時打で同点に追いつくと、7回に万波中正外野手の5号3ランで勝ち越しに成功。8回には田宮の1号ソロなどで加点した。有原投手は古巣復帰後初白星