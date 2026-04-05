5回2/3を投げ3安打無失点、9奪三振で初勝利【MLB】アストロズ 11ー0 アスレチックス（日本時間5日・サクラメント）アストロズの今井達也投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたアスレチックス戦に先発登板し、5回2/3を投げ3安打無失点、9奪三振の快投でメジャー初勝利を挙げた。2試合目の先発で真価を発揮した右腕に対し、バッテリーを組んだクリスチャン・バスケス捕手は「今日は最高でした」と最敬礼。“魔球”のキレに衝撃