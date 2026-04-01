2026年3月13日より全国公開された『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、1950年代のニューヨークを舞台に、実在する卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得て、ドラマティックな物語として完成させた作品。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】卓球の世界チャンピオンを目指すマーティ・マウザー(ティモシー・シャラメ)映画『マーティ・シュプリーム 世界をつか