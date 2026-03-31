同僚が総出で祝福…新庄監督も背中ポンポン■日本ハム 9ー0 ロッテ（31日・エスコンフィールド）日本ハムの細野晴希投手が31日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦でパ・リーグ36人目、史上91人目103度目のノーヒットノーランを達成した。2023年から本拠地を移したエスコンフィールドでは初の達成者となった。プロ通算9試合目の登板で被安打ゼロ、12奪三振、2四死球、128球の熱投だった。ノーヒットノーラン達成は、2024年