31日、KDDIが子会社で発生した架空循環取引について、特別調査委員会の報告書および今後の対策を発表した。 架空循環取引の概要は2月に発表され、その詳細は追って本誌でもお伝えするが、そもそも、どうやって親会社であるKDDIは、子会社での不正に気づくことができたのか――。 その経緯について、特別調査委員会の名取俊也委員長（新丸の内総合法律事務所弁護士）は、「2025年2月、KDDI本体の経営戦略