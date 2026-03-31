「みんなの流れに乗って、打ててよかったです」■日本ハム ー ロッテ（31日・エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手は31日、エスコンフィールドでロッテ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回の第2打席に3号3ランを放った。今季の本拠地チーム1号で、この時点でリーグ単独トップに躍り出た。ソフトバンクとの開幕カードで3連敗を喫したチームが、本拠地で勢いを取り戻した。2回に相手失策で先制点を奪うと、3-0の2死一