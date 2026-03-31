本拠地・ガーディアンズ戦に先発【MLB】ガーディアンズ 4ー2 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地のガーディアンズ戦で5回途中1失点。今季初黒星を喫した。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手は「今日の初登板は非常に良かった。これほどの打線を無失点に抑えるのは簡単ではない。またすぐに登板を見たいと思わせてくれる内容だった」と称えた。3回1