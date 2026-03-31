菅野、岡本以外にも…巨人にまつわる人物がプレーブルージェイズ・岡本和真内野手とロッキーズ・菅野智之投手が30日（日本時間31日）に初めて対戦し、日本のファンからも注目を集めた。ただ、この日は巨人ファンが気になるトピックがもう1つあり、「今日は巨人関連多すぎるな……」と忙しい事態となっている。「7番・三塁」で出場した岡本は、菅野と2打席対戦。空振り三振、四球という内容だった。菅野は4回2/3、1失点で降板し、