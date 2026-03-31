ロッキーズ戦で美技を披露【MLB】Bジェイズ ー ロッキーズ（日本時間31日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が30日（日本時間31日）、本拠地でのロッキーズ戦で美技を披露した。三塁線の打球にダイブすると、すぐさま起き上がって一塁へ送球。アウトを奪って本拠地のファンからは大歓声があがった。8点ビハインドの7回、ロッキーズのベックが放った打球が三塁線を襲った。岡本はワンバウンドで一塁へ送球すると、一塁