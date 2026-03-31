「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」決勝ボーイズリーグの春の全国大会「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」は31日、大田スタジアムで中学の部の決勝戦が行われ、湘南ボーイズ（神奈川県央支部）が多摩川ボーイズ（東京都西支部）を4-3で破り、初優勝を飾った。湘南は初回、連打と犠打で1死二、三塁とし、相手投手の暴投で先制。さらに今任葵の中前適時打で1点を加えた。3回は2死から安藤幸