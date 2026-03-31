ロッテ対西武戦のセレモニアルピッチなどに登場人気アイドルグループ「乃木坂46」の柴田柚菜さんと小川彩さんが29日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-西武戦に来場した。セレモニアルピッチだけでなく、チアに混じって華麗なダンスも披露。「天使すぎる」「可愛すぎてやばい」とファンも大興奮だった。グループ名にちなんだ背番号46のユニホームにショートパンツ姿で登場した。小川さんは豪快な足上げフォームから力強