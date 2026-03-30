開幕戦は3万人以上を集めたが…メジャーリーグは各地で熱線が繰り広げられ、球春到来を待ったファンが多く来場している。一部の球団を除いては。本拠地で開幕3連勝を切ったマーリンズだが、土日の週末開催のゲームでも観客動員は1万人台にとどまり、早くも閑散とした様子。米識者も厳しい声をあげている。米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」の司会を務めるダン・クラーク氏は自身のX（旧ツイッター）を更新。ロー