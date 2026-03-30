ロッテ-西武戦のセレモニアルピッチに登場人気アイドルグループ「乃木坂46」の柴田柚菜さんが29日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ対西武戦のセレモニアルピッチに登場。見事なノーバウンド投球を披露し、スタンドのファンを沸かせた。「スタイル良すぎる」「ノーバン凄すぎ」と称賛の声が寄せられた。この日は乃木坂46の野球好きメンバーで結成された「乃木坂野球部」の活動の一環として、小川彩さん、金川紗耶さん、