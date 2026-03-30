ロッテ-西武戦のセレモニアルピッチに登場

人気アイドルグループ「乃木坂46」の柴田柚菜さんが29日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ対西武戦のセレモニアルピッチに登場。見事なノーバウンド投球を披露し、スタンドのファンを沸かせた。「スタイル良すぎる」「ノーバン凄すぎ」と称賛の声が寄せられた。

この日は乃木坂46の野球好きメンバーで結成された「乃木坂野球部」の活動の一環として、小川彩さん、金川紗耶さん、黒見明香さん、柴田さん、瀬戸口心月さん、長嶋凛桜さんの6人が来場した。試合前には2026年度のパ・リーグ公式コラボソングを熱唱し、場内を熱狂させた。

その後に行われたセレモニアルピッチでは、同じく千葉県出身の小川さんとともにマウンドへ。柴田さんは綺麗なフォームから山なりのボールを投じ、捕手のミットへノーバウンドで届けた。

柴田さんは幼少期に「マリーンズ・ダンスアカデミー」に通っていた経歴を持つ熱烈なロッテファン。現在も月に1回から3回は球場に足を運ぶという。投球後には「大好きなマリーンズの球場で投げることができてとてもよかったです！無事に投げられて100点の投球でした！」と満面の笑みで振り返った。

ガチファンとしても知られる柴田さんの勇姿に、SNS上のファンは敏感に反応した。「ノーバン投球凄いよほんと」「ノーバン投球すご」「柚菜ちゃんはノーバンで投げれててすごい」「柴田柚菜が圧倒的に可愛くてビビった」「めっちゃ可愛かった」「本当におめでとう」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）