茨城出身で竜ケ崎一、藤代、常総学院の監督を歴任し、2008年から現職第98回選抜高校野球大会で、専大松戸（千葉）は29日に行われた大阪桐蔭との準決勝に2-3で惜敗。今大会中に77歳11か月で選抜最高齢勝利監督の記録を更新した持丸修一監督は、監督生活初の全国制覇を射程圏内にとらえていたが、春夏通算9度の優勝経験を誇る大阪桐蔭に一歩及ばなかった。準決勝に進出した4校のうち、専大松戸以外の大阪桐蔭（春4度、夏5度）、