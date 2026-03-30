今年も、30日から「月曜日もパテレ行き」がスタート昨年から始まったパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」が、今年もシーズン中の試合開催が少ない月曜日に配信される。30日の初回配信に先立ち、レギュラーMCを務める五十嵐亮太氏が、今季のパ・リーグの展望と番組の新パートナー・中田翔氏について語った。（聞き手：「パ・リーグインサイト」編集部、取材日：2026年3月2日）――五十嵐さんは今季