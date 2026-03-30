今年も、30日から「月曜日もパテレ行き」がスタート

昨年から始まったパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」が、今年もシーズン中の試合開催が少ない月曜日に配信される。30日の初回配信に先立ち、レギュラーMCを務める五十嵐亮太氏が、今季のパ・リーグの展望と番組の新パートナー・中田翔氏について語った。（聞き手：「パ・リーグインサイト」編集部、取材日：2026年3月2日）

――五十嵐さんは今季のパ・リーグの展望をどう読んでいますか。

「順位予想についてはまだ悩んでいる最中ですが、やっぱり日本ハムとソフトバンクの2強になってくるのかなと思います。そこにオリックスが入ってくるかどうか、という感じかな、今のところ。

ファイターズは、去年いいところまで来たけれど、あと一歩で届かなかったので、今年は絶対優勝したい年だと思うんですよ。逆に、ホークスは、チーム名が“ホークス”になってから3連覇したことがない。そして、これまではファイターズがそれ（3連覇）を阻止してきたので、今年はファイターズにとって抜群のタイミングなんです。ファイターズとしては絶対優勝しなければいけない年だし、ホークスとしてはこれまでできなかった3連覇がかかっている。この2チームのレギュラーシーズンは、特に楽しみですね」

――3月2日の『月曜日もパテレ行きSupported by ファミリーマート』では、“今年の推し選手”として、ソフトバンクの柳町達外野手の名前を挙げていました。

「彼は、今年も1年間やり続けることが重要です。あとは、より安定感を出していかなければいけない。今のホークスを見ていると、長打率を求める選手が増えているので、その辺がどう変わっていくのかも期待ですね。でも、まずはシーズンの最初から状態を維持し続けることが大事になると思います。やっぱり後半で疲れてくるので、そこを乗り越えられるか。そこを含めて、ケガをしないで出続けること、これが大事ですね」

――今年の月パ、五十嵐さんのパートナーは中田翔さんに決まりました。改めて“プレーヤー・中田翔”の印象は。

「対戦していて、打席に立っている時の中田翔は本当に怖かったですね。これは野球選手全員に言えることなんですが、“なんだか気持ちがちょっと入りにくいな”とか、“集中しきれないな”という時がたまにあるんです。彼は、見ていてそれが分かりやすかった分、集中して入り込んでいる時の彼を抑えるのは本当に難しかったですね。

あと、僕がメジャーから戻ってきた初年度、彼にホームランを打たれたんですよ。その時に、ここを抑えられないとパ・リーグでは長い間やっていけないなと思って、そこからナックルカーブを真剣に投げ始めました。だから、僕がホークスでしっかりと投げ続けられたのは、彼のホームランがあったからこそ、というのはあります。それぐらい、インパクトのあるバッターでしたね」

――では、“月パのパートナー・中田翔”に期待することは。

「現時点でも彼はいろいろなテレビに呼ばれたり、解説をしたり、場数を踏んでいますからね。僕も引退して6年目、慣れたきたかなというところが自分の中ではあるんですが、彼もだいぶ慣れていると思うので、もう僕は彼に合わせていこうかなと思います！ （昨年コンビを組んだ）T-岡田の場合は、どちらかと言えば受け身で、それが彼の面白さでしたが、中田はその真逆だなとテレビを見ていて感じますね。真面目な中田翔はテレビで散々見ているので、月パでは不真面目な中田翔を引き出せたらいいなと思います（笑）」

――最後に、月パを楽しみにしているファンの方へメッセージを。

「コンビを組む相手が変わることによって、野球の見方も変わってくると思います。中田翔は引退後、初めてのシーズンですが、彼の野球観とか技術論はとても魅力的です。守ることも打つことも、常にトップでやってきた選手なので、彼の話を今のリアルタイムで聞けるのは、ファンのみなさんにとってもいい刺激になるんじゃないかなと思いますよ。楽しみにしていてください！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）