お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が13日、Xを更新。Xの収益額を公開した。しんごは「まだこの先希望はあるか？いつも応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます。Xの収益を見て、改めて皆さんの応援の力をすごく感じました。本当に感謝しかありません」と書き出し、ドルで記されたXの収益額が表示されたスクリーンショットを添付。約2週間ごとの額が記されており、例えば3月14日〜同28日は約338ドル、昨年12