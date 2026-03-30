三塁打→単打→中越え1号でサイクル安打に王手■オリックス 5ー4 楽天（29日・京セラドーム）楽天の佐藤直樹外野手が29日、京セラドームで行われたオリックス戦で移籍後初本塁打を放つなど大暴れを見せた。オフの現役ドラフトでソフトバンクから加入した27歳。古巣のファンを含めSNS上では驚きと称賛の声が上がっている。佐藤は「1番・中堅」で今季初出場を果たすと、いきなりバットで魅せた。第1打席で右中間フェンス直撃の三