東京農業大・勝亦陽一教授が推奨する初心者が野球に慣れるボールハンドリング術野球を始めたばかりの小学校低学年の子どもたちにとって、捕球から送球へのスムーズな移行は大きな課題となる。ボールを扱う能力を、楽しみながら養うにはどうすればいいのか。身体動作や発育発達を科学的に研究する“育成のスペシャリスト”、東京農業大学の勝亦陽一教授は、幼いうちから実践したい「ボールタッチ」と「ドロップキャッチ」を紹介し