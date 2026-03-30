西武で活躍した杉本正氏は御殿場西のエース兼3番として活躍西武などで活躍した左腕・杉本正氏（野球評論家）は1977年の御殿場西高3年夏の静岡大会で抜群のピッチングを見せた。2回戦は7回コールド参考記録のノーヒット・ノーラン。3回戦は9回を投げきってのノーヒット・ノーラン。0-1で惜しくも敗れた4回戦も2安打しか許さなかった。大会前の進路相談では「高校で野球を辞めます」と担任の先生に伝えていたが、この3試合連続の快