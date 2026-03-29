早稲田実業→早大→2025年ドラフト2位で入団逸材がベールを脱いだ。巨人は28日、東京ドームで行われた阪神戦に0-2で完封負けを喫した。開幕2連勝とはならなかったが、9回に4番手で登板したルーキーの田和廉投手が“魔球”を武器に1回無失点の好投。「負けても数少ない好材料」「エグすぎる」とジャイアンツファンは称賛を送った。田和は0-2の9回にプロ初登板を果たした。先頭の高橋から直球で見逃し三振を奪うと、1番の近本に