準決勝で智弁学園と中京大中京が対戦第98回選抜高校野球大会は29日、準決勝が行われ、第1試合は智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）と対戦。智弁学園が8回に1点を勝ち越すとそのまま逃げ切り、決勝進出を決めた。智弁学園はエース左腕の杉本真滉投手（3年）が先発。3回1死三塁のピンチを迎えると、3番・神達大武外野手（2年）の犠飛で先制を許した。しかし4回以降は相手打線を封じこめ、1点を勝ち越した直後の9回も無失点で