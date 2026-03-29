タッカーが右翼守備でHRキャッチを披露【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースを救う“超美技”に球場は大きな拍手に包まれた。今季からドジャースに加入したカイル・タッカー外野手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に出場。6回の守備で“ホームランキャッチ”を披露し、目撃したファンは「最高や」「さすがすぎる」と歓喜している。2点をリードして迎えた6