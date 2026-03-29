知る人ぞ知るロケ弁の名店「オーベルジーヌ新宿本店」と「とんかつ まい泉」がコラボしたスペシャル弁当が東京駅構内のグランスタ東京に登場しています。販売は3月31日までの期間限定です。終了直前に駆け込みで味わってきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】テレビや映画などの撮影現場で芸能人やスタッフに愛され、「日本ロケ弁大賞」を受賞した欧風カレーの名店「オーベルジーヌ新宿本店」と、同じく