知る人ぞ知るロケ弁の名店「オーベルジーヌ新宿本店」と「とんかつ まい泉」がコラボしたスペシャル弁当が東京駅構内のグランスタ東京に登場しています。販売は3月31日までの期間限定です。

終了直前に駆け込みで味わってきました。

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テレビや映画などの撮影現場で芸能人やスタッフに愛され、「日本ロケ弁大賞」を受賞した欧風カレーの名店「オーベルジーヌ新宿本店」と、同じく同賞を受賞した老舗のとんかつ専門店「とんかつ まい泉」。どちらも現場で歓声が上がるロケ弁の代表格です。

そんなロケ弁の二大巨頭が、今回夢のコラボを実現。「オーベルジーヌ新宿本店」「とんかつ まい泉」ともに、それぞれの看板メニューをベースに相手の魅力を取り入れたオリジナルメニューを、2月1日から期間限定で販売しています。

「オーベルジーヌ新宿本店」では、バターと生クリームを使った濃厚な欧風カレーに、箸で切れる柔らかな「とんかつ まい泉」のヒレかつを合わせたスペシャル弁当「オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当」を販売。東京駅の店舗と、自社宅配、店舗テイクアウトで購入できます。

今回挑むのは、テレビ業界で働いた経験を持つ記者。現場で一目置かれる高級なロケ弁同士が一度に味わえるときたら、見逃すわけにはいきません。「オーベルジーヌ グランスタ東京店」で販売されている「オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当」（Bタイプ）を買いに行きました。

店舗へ向かうと、入荷したそばから飛ぶように売れていく大人気ぶり。ちょっとでも出遅れるともう売り切れです。今回は運よく入荷のタイミングに居合わせたことで購入できました。

容器のサイズは一般的な駅弁くらい。オーベルジーヌ名物、72時間煮込んだ玉ねぎブイヨンとスパイスの甘い香りがただよう黄金色の欧風カレーと、茹でたメークインが食欲をそそります。

「まい泉」のヒレかつは、ご飯の上にミニサイズが2つ。カラリと揚がった衣に包まれたお肉は、一つ一つ手作業で丁寧に筋が切られており、力を入れずとも噛み切れる柔らかさです。

ここで、以前から夢見ていた「まい泉のヒレかつにオーベルジーヌのカレーをかける」という、究極のカツカレー作りを試みます。多くの具材が溶け込んだ粘度の高い濃厚なカレーを、かけるというより「乗せる」ように合わせていきます。

黄金色に輝くカツカレーの完成です！ たまらずかぶりつくと、さっぱりしたカツの味を、濃厚な甘さとコクのある欧風カレーが引き立てます。最後にスパイスのさわやかな辛さが後を引いていく展開も最高。高貴なカツカレータイムを堪能できました。

特筆すべきは、冷めていても間違いなく美味しいこと。長時間の撮影現場でも味が落ちないという、ロケ弁ならではの強みがフルに活かされた逸品でした。

「オーベルジーヌ欧風カレー×まい泉ヒレかつ 贅沢コラボ弁当」（Bタイプ）は、東京駅構内「オーベルジーヌ グランスタ東京店」の店舗では、特別コラボスリーブ付きで税込1728円。宅配販売の場合はスリーブなしで税込1404円となっています。

（天谷窓大）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032901.html