松本憲明さん推奨…捕手方向へ真っすぐ踏み出せる「壁際ステップ」ドリル投球動作において、踏み出し足が内側（右投手なら三塁方向）に入るインステップにはデメリットが多い。強みに変える投手もいるが、筋力が備わっていない小中学生には体の負担が大きく、肩肘の故障にも繋がる。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、改善策として「壁際ステップ」ドリルを推奨している。軸足から踏み