西武ジュニア・星野智樹監督が語る…「技術プラスアルファ」の重要性プロ野球のユニホームを着るNPBジュニアチームでのプレーは、野球少年少女の憧れである。だが、合格者16人の“狭き門”を突破するのは容易ではない。実力者が集まる選考会で、指導者はどこを見ているのか。2025年に行われた埼玉西武ライオンズジュニアの最終選考での星野智樹監督の言葉を振り返り、合格へのポイントを紐解く。最終選考の実戦で結果を出して