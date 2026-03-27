「臨場 続章」(テレ朝チャンネル2) ミステリー作家・横山秀夫の小説を実写化し、2009年に「第一章」が放送されたドラマ「臨場」シリーズ。主人公の検視官・倉石義男が遺体の傷や状態、現場の遺留品などから事件を読み取り、自殺、他殺といった死の原因はもちろん、亡くなった人の想いまでも明らかにしていくという内容で、今も多くの視聴者に支持されている。2009年の「第一章」に続き、翌年には第2作「続章」が放送され、201