OP戦打率.316、野村勇らとの競争制す■ソフトバンク ー 日本ハム（27日・みずほPayPayドーム）ソフトバンク・今宮健太内野手は27日、本拠地みずほPayPayドームで行われる日本ハムとの開幕戦に「6番・遊撃」でスタメン出場する。遊撃手として14年連続の開幕スタメンはプロ野球新記録。プロ17年目で金字塔を打ち立てた。二塁でスタメン出場の牧原大成内野手と二遊間コンビを組む。昨季台頭した野村勇内野手はスタメンを外れた。3