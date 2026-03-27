7回の第4打席で右肘付近に死球受けるも…【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）思わず、ほっこりとなるシーンだった。ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場した。7回の第4打席での死球の際に見せた反応に米メディアや元同僚が注目した。4-2で迎えた7回だった。マウンドに上がったばかりのテイラー・クラーク投手が投じた初